ТОП-5 девайсов для современной кухни

28 апреля 2021, 10:15

Готовим дома, как в ресторане: капучино, свежий хлеб, идеальные яйца и многое другое со пасхальными скидками до 50%.

Самый светлый праздник года уже вот-вот наступит, так что самое время подумать о пасхальных вкусняшках. Блюда домашней кухни, приготовленные своими руками – это лучший способ показать семье и близким свою любовь и заботу. Но что делать, если жаль тратить время и силы на готовку? Воспользуйтесь лайфхаком – запасайтесь правильной техникой по акционным ценам.

Вот наш топ-лист техники для современной кухни:

Яйцеварка SEVERIN EK 3156. Надоело, что яйца трескаются и вытекают, когда пытаешься их сварить? Тем более, этот вопрос актуален во время приготовлений к Пасхе. Чтобы крашенки были идеальными, очень пригодится яйцеварка. Тут яйца варятся не в воде, а обволакиваясь паром. Просто задаете нужное время, и яйцо вашей любимой степени готовности гарантировано. И никаких волнений.

Вакуумный упаковщик CAMRY CR 4470. Так и хочется спросить – а что, так можно было? Профессиональная техника становится доступной! С вакуумным упаковщиком вы моментально увеличиваете срок хранения ваших продуктов в разы! Овощи, фрукты, мясо, рыба – любая еда будет в сохранности долгое время, так что можете со спокойной душой делать заготовки – ничего не пропадет. Успейте приобрести, пока идет пасхальная распродажа со скидками на технику для дома до -50%.

Хлебопечка GORENJE BM 1400 E. Если у вас дома есть хлебопечка, то вы сможете быстро и без хлопот испечь пасхальный кулич. Уже через пару часов после подготовки ингредиентов у вас на кухне будет стоять волшебный аромат пасхальной выпечки. Рецептов в интернете – великое множество. К празднику – "пасочки", а дальше – свежайший домашний хлеб с румяной корочкой. Сейчас указанную хлебопечку можно приобрести на foxtrot.ua со скидкой в 600 грн!

Блендер BRAUN MQ9125XS (HB901AI). В готовке всегда нужно что-нибудь измельчить, взбить или смешать. Блендер сделает это за считанные секунды. И фарш для домашней колбаски поможет приготовить, и пюре, и крем-суп, и смузи, а еще любимый всеми малышами молочный коктейль. На каждой современной кухне блендер – просто must have. Указанная модель блендера доступна со скидкой 700 грн на пасхальной распродаже в Фокстрот.

Вспениватель молока ADLER AD 4478. Порой так хочется капучино или латте, но в карантин кофейни закрыты, на вынос брать – это не совсем то, а дома сколько ни взбивай миксером молоко, пенка тут же пропадает. Решение проблемы есть! Со вспенивателем молока у вас всегда будет высокая плотная пенка, которую можно есть ложечкой. Кстати, не только из теплого, а и из холодного молока. Просто клад для любителей разнообразных кофейных напитков в прикуску в праздничкой паской. Ищите со скидкой на foxtrot.ua.

Также на праздничном сейле много интересного и полезного для дома с отличными ценами: формы для запекания, кастрюли, чайники, сковородки, миксеры и многое другое. Выгода очевидна – и скидки хорошие можно поймать, и девайсы для пасхальных приготовлений купить.