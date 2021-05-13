Загадочный компьютер AMD 4700S Desktop Kit показался на фотографиях

13 мая 2021, 10:15

Пользователь Twitter поделился фотографиями комплекта разработчика Desktop Kit, в состав которого входит загадочный процессор AMD 4700S.

Согласно предположениям профильных изданий, этот чип в своё время мог стать основной для игровой приставки Xbox Series X, однако он оказался дефектным.

На сайте производителя о процессоре 4700S ничего не сообщается, поэтому его официальные характеристики неизвестны. Однако благодаря прошлым утечкам, а также появлению в продаже набора AMD 4700S Desktop Kit у некоторых европейских и китайских ретейлеров стало известно, что чип состоит из восьми физических ядер Zen 2, поддерживающих 16 виртуальных потоков. Процессор несёт на борту 8 Мбайт кеш-памяти 3-го уровня и работает в диапазоне частот от 3,6 до 4,0 ГГц. Чип предустановлен на материнскую плату, оснащённую 16 Гбайт памяти стандарта GDDR6.



По данным некоторых продавцов, производительность AMD 4700S в однопоточных и многопоточных задачах ниже, чем у модели Ryzen 7 4750G (Renoir). В однопотоке он также проигрывает конкурирующему Intel Core i7-9700, однако обгоняет его в многопоточных приложениях.