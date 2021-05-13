Gigabyte потеряла $550 млн после своих заявлений о плохом качестве

13 мая 2021, 10:45

Как пишет издание Bloomberg, акции тайваньской компании Gigabyte, оказавшейся в центре международного скандала, в среду рухнули на тайваньской фондовой бирже на 10 %.

Рыночная стоимость производителя материнских плат, мониторов, видеокарт и других компьютерных компонентов обвалилась на $550 млн. Всему виной оказалось её опрометчивое высказывание в сторону китайских производителей.