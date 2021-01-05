Нью-йорская биржа продолжит торговать акциями китайских операторов связи

5 января 2021, 10:15

Для американского фондового рынка новогодние праздники были знаменательны тем, что Нью-йоркская фондовая биржа объявила о намерениях с одиннадцатого января приступить к делистингу депозитарных расписок трёх крупных китайских операторов связи в соответствии с указом Дональда Трампа. Реализация этого решения теперь откладывается на неопределённый срок.



Соответствующее уведомление появилось на сайте Нью-йоркской фондовой биржи вчера. По словам источника, подробные консультации руководства фондовой биржи с представителями федеральных органов США позволили прийти к выводу, что делистинг депозитарных расписок компаний China Telecom, China Mobile и China Unicom не обязан начинаться в ближайшее время. Ценные бумаги этих эмитентов останутся в котировальном списке Нью-йоркской фондовой биржи, но администрация этой торговой площадки продолжит консультации с властями о применимости указа президента к деятельности данных компаний.



Напомним, что американский президент Дональд Трамп распорядился запретить американским инвесторам владеть активами 35 китайских компаний, которые власти США подозревают в связях с правительственными и оборонными структурами КНР. Три оператора связи попали в этот список, но пока администрация Нью-йоркской фондовой биржи не находит весомых оснований для их моментального делистинга.



China Mobile своими депозитарными расписками в Нью-Йорке торгует более двух десятилетий, China Unicom и China Telecom присоединились к ней в начале этого века, в обороте на указанной площадке находятся от 3,3 до 8 % акций данных компаний, поэтому ущерб от делистинга должен носить ограниченное влияние на финансовое положение китайских операторов связи. С другой стороны, новости об отмене делистинга в январе вызвали рост курсовой стоимости их акций на величину от 7,5 до 11 % после недавнего пропорционального падения.

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