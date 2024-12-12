Журнал Time назовет человеком года Трампа - Politico

12 декабря 2024, 8:15

В честь открытия обложки избранный президент позвонит в колокол открытия Нью-Йоркской фондовой биржи в четверг утром, сообщили источники издания.



В прошлом году человеком года стала поп-звезда Тейлор Свифт. Трамп также был назван человеком года по версии журнала Time в 2016 году после победы на президентских выборах.