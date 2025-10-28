ГлавнаяНовости
28 октября 2025, 8:45

Журнал Time переснял обложку с Трампом после его критики

Ранее президент США назвал первоначальное фото для обложки «худшим из всех».

«У меня «исчезли» волосы, а сверху появилась что-то вроде маленькой плавающей короны».


Оцените новость:
  • 0 оценок