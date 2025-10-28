Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Среда, 29 октября
Главная
→
Новости
28 октября 2025, 8:45
Журнал Time переснял обложку с Трампом после его критики
Ранее президент США назвал первоначальное фото для обложки «худшим из всех».
«У меня «исчезли» волосы, а сверху появилась что-то вроде маленькой плавающей короны».
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
4 июня 2025 г.
Маск раскритиковал законопроект Трампа о бюджетных расходах
12 декабря 2024 г.
Журнал Time назовет человеком года Трампа - Politico
13 ноября 2024 г.
Какие компании в Китае заработали на победе Трампа
20 августа 2024 г.
Трамп заявил, что готов сделать Маска своим советником
15 января 2024 г.
Китай критикує російський "гіперзвуковий Кинджал"
12 мая 2022 г.
Илон Маск заявил, что отменит постоянный бан Дональда Трампа в Twitter
20 октября 2020 г.
Индивидуальный подход к волосам с Philips SenseIQ
14 октября 2010 г.
Facebook предложила одноразовые пароли
10 января 2007 г.
Интернет-критики назвали лучший фильм года
30 октября 2006 г.
Греческий блоггер поплатился свободой за критику телеведущего
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Технологии
|
Вчера, 14:15
Украина получит первые Gripen в 2026 году — Зеленский
Технологии
|
Вчера, 13:45
Китай виводить у війська нову ЗРК малої дальності HQ-13
Бизнес
|
Вчера, 13:15
Индия переориентируется на нефть из Ирака и Катара
Технологии
|
Вчера, 12:45
BBVA запустил конкурента Apple Pay
Технологии
|
Вчера, 12:15
Израильская оборонная компания открывает филиал в ОАЭ
Технологии
|
Вчера, 11:45
В Китае испытали крупнейшую в мире летающую ветряную электростанцию
Технологии
|
Вчера, 11:15
ШІ помиляється у новинах майже в половині випадків
Технологии
|
Вчера, 10:45
Аналоги “Дії” в країнах Європи
Технологии
|
Вчера, 10:15
Геймеры стареют медленнее — видеоигры омолаживают мозг, заявляют ученые
Еще новости
Последние материалы
Обзоры
|
Позавчера, 12:02
Logitech G321 Lightspeed – легка ігрова гарнітура з гарною автономністю та звуком
Аналитика
|
Позавчера, 10:01
Дайджест найцікавішого за тиждень №12: нова серія EcoFlow TRAIL та анонс ASUS ProArt P16
Обзоры
|
23 октября, 21:58
Ajax WaterStop: врятує від потопу
Обзоры
|
21 октября, 22:12
HMD 2660 Flip – стильна розкладачка зі збалансованим функціоналом та 4G
Аналитика
|
20 октября, 17:35
Дайджест найцікавішого за тиждень №11:інсайти та підсумки EcoFlow Energy Day 2025
Аналитика
|
12 октября, 11:47
Дайджест найцікавішого за тиждень №10: 7-а Ajax Special Event та EcoFlow PowerOcean
Фотогалереи
|
9 октября, 23:50
РФ оприлюднила перші фото нібито збитої ракети "Фламінго"
Аналитика
|
5 октября, 20:35
Дайджест найцікавішого за тиждень №9: як зміняться тарифи на електроенергію та що таке EcoFlow PowerOcean
Обзоры
|
4 октября, 11:31
EcoFlow Solar Panel 2х100Вт – твої майже 200Вт від сонця
Популярные новости
Железо
|
Позавчера, 22:20
EcoFlow анонсує появу нової серії зарядних станцій — DELTA 3 Max
5.00
Железо
|
26 октября, 22:15
Нова серія EcoFlow TRAIL - портативні зарядні станції для подорожі і не лише
5.00
Бизнес
|
24 октября, 11:15
Каждый пятый испанец сидит на удалёнке
4.00
Технологии
|
Вчера, 14:15
Украина получит первые Gripen в 2026 году — Зеленский
0.00
Технологии
|
Вчера, 13:45
Китай виводить у війська нову ЗРК малої дальності HQ-13
0.00
Бизнес
|
Вчера, 13:15
Индия переориентируется на нефть из Ирака и Катара
0.00
Технологии
|
Вчера, 12:45
BBVA запустил конкурента Apple Pay
0.00
Технологии
|
Вчера, 12:15
Израильская оборонная компания открывает филиал в ОАЭ
0.00
Технологии
|
Вчера, 11:45
В Китае испытали крупнейшую в мире летающую ветряную электростанцию
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua