Когда выгоднее продавать квартиру или гостинку

17 мая 2021, 12:45

Некоторые из главных проблем, волнующих владельцев квартир прямо сейчас, - как выбрать подходящее время для продажи своей недвижимости, что делать с высокой конкуренцией на рынке и какую разработать стратегию для оптимальной продажи. Конечно, имеет смысл относиться ко всем подобным проблемам скептически, но сейчас, возможно, самое лучшее время за последние десятилетия для продажи вашей недвижимости.

Сейчас существует большая неопределенность, когда дело доходит до инвестирования в недвижимость. К счастью, в Харькове ЖК "Воробьевы горы" позволит решить ваши проблемы на рынке недвижимости - https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua/kak-podgotovitsya-k-remontu-chto-nuzhno-znat/

Важно оставаться в курсе новых тенденций в сфере недвижимости, особенно когда вы владеете арендуемой недвижимостью, на которую распространяются постоянно меняющиеся законы и ограничения. Сегодня мы расскажем о плюсах и минусах продажи квартир и гостинок в это неопределенное время и о том, как получить максимальную отдачу от инвестиций в недвижимость.

Низкие процентные ставки

Растущий пул инвесторов

Стоимость недвижимости высока

Нет ограничений по времени для продажи

Итак, начнем с плюсов. Почему хорошая идея продавать недвижимость именно сейчас:

Цены все еще зашкаливают, и будет справедливо сказать, что ваша собственность стоит больше, чем когда-либо прежде. Это идеальное время для продажи тем, кто рассматривает возможность перехода на другую стратегию инвестирования. Сейчас идеальное время, чтобы хотя бы подумать о листинге и получении максимальной цены за вашу собственность.

Когда двадцать или тридцать лет назад многие владельцы квартир впервые вышли на рынок, их целью было нарастить капитал и получить пассивный доход для выхода на пенсию. Сейчас лучшее время для продаж за последние десятилетия, поэтому многие наши клиенты продают по высокой цене и переходят к различным видам инвестиций. Какой бы ни была ваша причина, возможно, сейчас самое подходящее время, чтобы позвонить и продать свою квартиру.

Что будет в следующем году? Мы не знаем, останутся ли цены высокими и как в свою очередь изменятся процентные ставки. Непредсказуемый характер рынка недвижимости порой бывает трудно понять даже профессионалам.

В следующем году будет больше владельцев квартир, выставляющих свою недвижимость на рынок. Это создает конкуренцию, которая в некоторых случаях может привести к снижению цен. Чтобы этого избежать, важно проявлять стратегию при размещении вашей собственности на рынке.

2020 год был тяжелым годом, но при правильной подготовке и стратегическом планировании 2021 год может стать очень прибыльным годом для инвесторов в недвижимость.