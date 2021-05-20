Google объявила о сотрудничестве с Shopify для развития онлайн-торговли

20 мая 2021, 9:15

Сегодня Google объявила о сотрудничестве с платформой электронной коммерции Shopify.

Это даст более чем 1,7 миллионам пользователей сервиса возможность продвигать свои товары в поисковике Google и других сервисах компании. О партнёрстве было объявлено в ходе конференции Google I/O.

Ещё поисковый гигант рассказал, как сервис Shopping Graph будет собирать информацию о товарах, включая отзывы, видеообзоры, цены и прочие данные, со всех веб-сайтов. Благодаря этому Google сможет лучше проинформировать покупателей о лучших ценах, наличии товара и многом другом. Shopping Graph будет охватывать все платформы Google, так что информацию о товаре можно будет получить даже просматривая видео на YouTube. Кроме того, просматривая изображения в Google Photo, пользователи смогут приобрести изображённые на них предметы, воспользовавшись Google Lens для поиска товара.

Google прикладывает массу усилий для развития продаж на своей платформе. Компания хочет составить конкуренцию TikTok и Facebook, которые, в последнее время активно инвестируют в электронную коммерцию. Именно с этой целью в прошлом году поисковый гигант предоставил пользователям возможность продавать свои продукты через Google без комиссий, что привело к увеличению числа продавцов на платформе примерно на 80 процентов.



(С) 3dnews