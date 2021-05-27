5 основных видов планшетов

27 мая 2021, 12:25

Планшетный компьютер — многофункциональный гаджет, который используют как для развлечений, так и для работы. Существует множество разновидностей планшетов, среди которых выделяют несколько основных видов.

Среди планшетных компьютеров выделяют такие виды:

графический;

игровой;

навигатор;

ученический;

стандартный.

Графический планшет создан для работы с графикой. Как правило, он оснащен стилусом, с помощью которого удобно рисовать на экране. Гаджет отличается хорошей цветопередачей и совместимостью с популярными приложениями для графики. Игровой планшет — это довольно мощное устройство, которое позволяет играть не только в детские шутеры, но и в полноценные игры.

Эту возможность обеспечивает более мощный процессор и большее количество оперативной памяти, а также высокое разрешение экрана.

Планшет-навигатор разработан специально для использования различных приложений для навигации. Обычно это устройство с небольшой диагональю и ограниченным функционалом. Оно позволяет работать с картами и маршрутами, но офисные программы на этот гаджет не устанавливаются. Некоторые модели позволяют также смотреть видео или слушать музыку.

Ученический планшет близок к стандартной модели — это универсальное устройство для чтения, просмотра видео, поиска информации. Гаджет предназначен для удобного серфинга, чтения электронных книг, общения в мессенджерах. Его удобно использовать для посещения онлайн-конференций и уроков, но высокой мощности от такого компьютера ждать не стоит.

Планшет станет удачным приобретением для тех, кто ищет компактный гаджет для работы и развлечений. Его главное преимущество — автономность и портативность. Устройство можно взять с собой в любую поездку, оно занимает минимум места и довольно долго держит заряд. Это удачный вариант для учебы, развлечений, работы со стандартными программами. Кроме того, планшет отличается невысокой стоимостью и при этом надежностью.