Кибербезопасность - предупреждение про ботнет

26 мая 2021, 6:27

Безопасность сети



Хотя RouterOS поставляется с надежными опциями безопасности, ничто не может защитить пользователя, который использует простые пароли и устаревшее программное обеспечение. Хотим напомнить основные пользовательские правила безопасности в интернете.



- защита паролем: MikroTik предлагает использовать pwgen или другие генераторы для создания надежных, уникальных паролей для всех ваших устройств (как для маршрутизатора, так и сети).

- обновление программного обеспечения: рекомендуется постоянно обновлять RouterOS. Кроме повышенной безопасности, MikroTik продолжает добавлять новую функциональность, а также улучшать производительность и стабильность с каждым обновлением. Эти обновления бесплатны, поэтому нет причин их пропускать.- проверка конфигурации RouterOS: хорошая привычка безопасности сети. Непризнанные или необычные параметры конфигурации могут указывать на сломанное устройство. В таком случае пользователю следует выполнить полный сброс системы, переустановить или связаться со службой поддержки MikroTik для получения дальнейшей помощи.Подводя итог, можно сказать, что необходимо обязательно обеспечить безопасность устройства, иначе хакеры используют это! Они постоянно ищут плохо защищенные устройства, которые можно добавить к своим ботнетам - либо продать их позже, или использовать ваши устройства для любых видов преступной деятельности.