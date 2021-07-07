Компания NAVITEL выпустила обновление карт Q2 2021

7 июля 2021, 14:45

Карты релиза Q2 2021 содержат 22 766 204 км дорожного графа, 14 602 864 точек POI, 2 010 583 города и населенных пункта, 405 860 из которых с адресным поиском, а общее количество доступных для поиска уникальных адресов составляет 380 039 276.

В карты NAVITEL включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, сложных круговых перекрестков и прочей навигационно-значимой информации. Для всех карт релиза Q2 2021 актуализированы базы камер контроля, оповещений о потенциально опасных местах и сервисных службах.Более подробная информация об обновлениях карт релиза Q2 2021 доступна по ссылкам:Обновление карт России, Беларуси, Казахстана Q2 2021Обновление карт Европы Q2 2021Обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q2 2021Обновление карт Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2021Детальную статистику по картам всех стран вы можете посмотреть на сайте в разделе «Картографическое покрытие».