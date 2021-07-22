Китай запретил детям участвовать в стримах и намерен зачистить интернет

22 июля 2021, 11:15

Крупнейшие интернет-платформы КНР получили штрафы и предписания от государственных органов — решить семь проблем, связанных с пребыванием несовершеннолетних в виртуальном пространстве. Для начала, гражданам до 16 лет запретили появляться на стримах.

Как заявляется на сайте Государственного управления КНР по вопросам киберпространства, детям до 16 лет не просто запрещено появляться в любых видеотрансляциях — запрещено склонять их к получению дохода с помощью интернета, создавать из них звёзд. Самим сервисам запретили демонстрировать детям «поклонение деньгам» и «экстравагантные наслаждения», также запрещаются спекуляции на страданиях и уродствах.



В КНР уже определили семь угроз физическому и психическому здоровью детей в интернете. Решением проблем обязаны заняться сами интернет-платформы.



Во-первых, запрещаются детские прямые трансляции, во-вторых — запрещено распространение через образовательные платформы онлайн-игр и прочего контента, не имеющего отношения к процессу обучения. Заодно площадки обязаны модерировать комментарии пользователей, удаляя неподобающий контент.



В-третьих, запрещены видео- и анимационные материалы неподобающего содержания — от эротических до хоррора и сцен насилия вообще. В-четвёртых, владельцы интернет-площадок будут обязаны чистить их от детской и «взрослой» порнографии и контента, склоняющего к самоубийствам, а также «вульгарных» видео.

В пятых, запрещены призывы несовершеннолетних к сбору и трате больших сумм, голосованиям и разжигание вражды между группами детей. В шестых, будет вестись борьба с киберхулиганством и насилием, пресекаться иное некультурное поведение. Наконец, в стране активно займутся борьбой с детской интернет-зависимостью и повышением эффективности «молодёжного режима».



Ещё в 2019 году в стране ввели «комендантский час» для детей — несовершеннолетним запрещено играть с 22.00 до 08.00, а в 2021 году для 60+ онлайн-игр ввели систему распознавания лиц тех, кто выдаёт себя за взрослых, играя в неположенное время. Система предусматривает предварительную регистрацию с указанием личных данных и получением биометрической информации.



Популярные в КНР платформы Racer, Tencent QQ, Taobao, Sina Weibo и Xiaohongshu получили взыскания, штрафы и поручения удалить запрещённый контент вместе с аккаунтами нарушителей правопорядка.

(С) 3dnews