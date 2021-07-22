Arm разрабатывает гибкие чипы для электроники нового поколения

22 июля 2021, 11:45

Компания Arm рассказала о разработке нового чипа, не предусматривающего использования кремния. Гибкий PlasticArm может использоваться в носимых сенсорах, умных этикетках и других устройствах Интернета вещей.

Пока чип недостаточно производителен для того, чтобы применяться в смартфонах или умных часах, но использование разработки в подобных целях вполне возможно в перспективе. Разработка Arm действительно гибкая и не использует кремния, хотя пока ей не хватает вычислительных мощностей для применения в серьёзных устройствах.



В новой разработке на гибкий субстрат наносятся тонкоплёночные транзисторы. Конечно, это не 100 % пластиковый чип, но решение вполне имеет право так называться. Пока это всего лишь 32-битный вариант Cortex-M0 со 128 байтами оперативной памяти и 456 байтами ПЗУ, но в Arm утверждают, что модель в 12 раз сложнее, чем гибкая разработка предыдущего поколения.



Впервые гибкий PlasticArm продемонстрировали в 2015 году, но на тот момент внедрению помешал общий уровень развития технологий. Обновлённая система производства и другие технологические апгрейды привели к тому, что Arm закончила создание процессора в октябре 2020 года.



Пройдёт ещё много времени до той поры, пока пользователи смогут приобрести смартфоны, умные часы или другие вещи, использующие гибкие чипы Arm. Для начала необходимо организовать использование более сложной 64-битной архитектуры. Тем не менее, Arm уже прогнозирует использование новых решений своей разработки в носимых фитнес-трекерах, подключённых этикетках и даже умной упаковке.

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