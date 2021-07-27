Скоро выйдет первый 5G-смартфон BlackBerry

В прошлом году было объявлено, что американская компания Onward Mobility, занимающаяся разработкой программного обеспечения, стала новым лицензиатом бренда BlackBerry, и в этом году выпустит первый 5G-смартфон под культовой маркой.
В преддверии выпуска новинки компания запустила программу по взаимодействию с поклонниками бренда BlackBerry и потенциальными покупателями.
Сама Onward Mobility описывает программу как средство, направленное на расширение взаимодействия с клиентами, заинтересованными в приобретении новых смартфонов BlackBerry с поддержкой 5G. Пользователи, которые присоединятся к программе, первыми получат информацию о смартфонах, их функциях и доступности устройств для широкой публики. Производитель также заявляет, что участники программы смогут оставлять отзывы, которые могут повлиять на характеристики и функциональность будущих моделей BlackBerry. Кроме того, они смогут оформить предзаказ раньше, чем другие, а также будут в числе первых, кто получит устройство при его запуске.
Ожидается, что первый смартфон Onward Mobility, который будет представлен под брендом BlackBerry, получит классический дизайн с физической QWERTY-клавиатурой и камеру флагманского уровня. Компания заявила, что устройство разрабатывалось в партнёрстве с FIH Mobile, производящей смартфоны под брендом Nokia для HMD Global, однако в будущем планируется разрабатывать и собирать смартфоны непосредственно в США.
(С) 3dnews