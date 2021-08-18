Стартовало производство китайских 7-нм ИИ-ускорителей Kunlun второго поколения

Облачные гиганты типа Microsoft, Google и Amazon уже давно создают специализированные процессоры под собственные задачи, и в этом смысле китайский поисковый гигант Baidu ничем не отличается от западных коллег.
Первое поколение процессоров Kunlun встало на конвейер в конце прошлого года, а сейчас Baidu готова получать их преемников, выпускаемых по 7-нм технологии.
По информации Reuters, в эту среду компания Baidu сообщила о начале массового производства второго поколения процессоров Kunlun для ускорения работы систем искусственного интеллекта. Сообщается, что они выпускаются с использованием 7-нм технологии. Кто является конкретным исполнителем, не уточняется, но процессоры Kunlun первого поколения производились компанией Samsung Electronics.
Второе поколение процессоров Kunlun, по словам источника, превосходит по производительности первое в два или три раза. Предшественники использовались не только в облачной вычислительной инфраструктуре, но и в составе автомобильных систем нового поколения, подразумевающих автоматизацию функций управления транспортным средством и связь с глобальной сетью.
Ранее сообщалось, что Baidu реализовала возможность отделения структурной единицы, занимающейся разработкой процессоров Kunlun. Сейчас капитализация этого актива достигает $2 млрд, по некоторым оценкам. В качестве самостоятельной компании Kunlun может привлечь больше инвестиций, но при этом придётся обслуживать и интересы сторонних заказчиков. Внутри Китая таковые точно найдутся, потому что промышленность страны развивается высокими темпами, и для создания современной инфраструктуры нужны адекватные по функциональным возможностям центральные процессоры. Baidu располагает ещё одним подразделением, занимающимся разработкой процессоров — Honghu.
Первое поколение ускорителей Kunlun включало процессоры 818-300 для систем машинного обучения и процессоры 818-100 для систем с функцией принятия решений. Второе поколение процессоров Kunlun тоже будет активно использоваться в автомобильных системах помощи водителю, как отметили представители Baidu.
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