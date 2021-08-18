Стартовало производство китайских 7-нм ИИ-ускорителей Kunlun второго поколения

18 августа 2021, 11:15

Облачные гиганты типа Microsoft, Google и Amazon уже давно создают специализированные процессоры под собственные задачи, и в этом смысле китайский поисковый гигант Baidu ничем не отличается от западных коллег.

Первое поколение процессоров Kunlun встало на конвейер в конце прошлого года, а сейчас Baidu готова получать их преемников, выпускаемых по 7-нм технологии.