ASUS готовит роутер ZenWiFi Pro с эффектным дизайном

30 августа 2021, 13:15

Компания ASUS обнародовала тизеры домашнего маршрутизатора ZenWiFi Pro. Особенностью новинки станет оригинальное исполнение.

Внешним видом, как отмечается, устройство напоминает небоскрёб в миниатюре. Роутер выполнен в виде параллелепипеда. Через прозрачную акриловую секцию в верхней части просматриваются внутренние антенны.



Известно, что маршрутизатор поддерживает стандарт Wi-Fi 6E. Эта технология предусматривает выделение частотного диапазона 6 ГГц для нелицензируемого использования в дополнение к полосам 2,4 и 5 ГГц. Благодаря этому достигается высокая производительность в очень загруженных местах.



Наблюдатели полагают, что роутер будет оборудован сетевым портом 2.5 GbE, а также разъёмами USB 3.x Type-C и Type-A для подключения внешних устройств, например, модема 5G для обмена данными через сотовые сети пятого поколения.

Для новинки также могут быть выпущены повторители в схожем дизайне, предназначенные для формирования ячеистых сетей с большой площадью покрытия. Сроки начала продаж и цена пока не раскрываются.

(C) 3dnews