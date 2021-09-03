Мобильная Battlefield замечена в Google Play

3 сентября 2021, 14:15

Мобильная Battlefield появилась в Google Play. Игру пока нельзя скачать, но на странице уже представлена различная информация и доступные в проекте возможности. Судя по описанию, это крупномасштабный шутер с разрушаемым окружением.

В мобильном шутере будет несколько игровых режимов и настраиваемые классы с уникальными персонажами-героями. «Вы и ваша команда будете штурмовать карты и режимы, как новые, так и знакомые опытным игрокам, — говорится в описании. — Создайте арсенал аутентичного оружия и гаджетов, меняющих правила игры. Сражайтесь за контроль над мощной техникой, такой как танки и квадроциклы. Разрушайте масштабные поля битв. Боевые способности постоянно улучшаются, что даёт вам возможность вести массовые войны».



Также там указано: «Во всех режимах игры вас ждут сумасшедшие ситуации и зрелищные взрывы, которыми славится Battlefield. Будь то обгон падающей башни на квадроцикле, прыжок с парашютом со здания при стрельбе из гранатомёта или закапывание врагов под обломками здания, которое вы разрушили своим танком, — каждый матч будет незабываемым».



Игроки смогут выбирать между классами «Штурмовик», «Поддержка», «Медик» и «Разведчик». Также позволят настраивать гаджеты, оружие, облики и другие элементы экипировки и персонализации.

О том, что мобильная Battlefield находится в разработке, компания DICE изначально заявила в апреле. Но на то время студия утверждала, что проект выйдет только в 2022 году. Вероятно, шутер может быть запущен в виде бета-версии или лишь в нескольких странах, прежде чем будет развёрнут как полноценный продукт.

(С) 3dnews.