9 сентября 2021, 10:15

Vodafone Украина завершила покупку компании Vega

Группа компаний Vodafone Украина сообщает о закрытии сделки по покупке 99,99% акций Частного акционерного общества «Фарлеп-Инвест», которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО «КЕЙБЛ ТВ-ФИНАНСЫ».



ЧАО «Фарлеп-Инвест» предоставляет услуги фиксированного доступа к сети интернет и услуги фиксированной телефонной связи. ООО «КЕЙБЛ ТВ-ФИНАНСЫ» предоставляет услуги фиксированного доступа к интернету. ЧАО «Фарлеп-Инвест» и ООО «КЕЙБЛ ТВ-ФИНАНСЫ» владеют частотным ресурсом в диапазоне 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регионах), а также в диапазоне 2,5-2,7 ГГц.



Vodafone Украина планирует продолжать осуществлять те же виды хозяйственной деятельности, которые сейчас осуществляют ЧАО «Фарлеп-Инвест» и ООО «КЕЙБЛ ТВ-ФИНАНСЫ». Целью покупки данных компаний для Vodafone Украина является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности услуг фиксированной связи.

