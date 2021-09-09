Группа компаний Vodafone Украина сообщает о закрытии сделки по покупке 99,99% акций Частного акционерного общества «Фарлеп-Инвест», которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО «КЕЙБЛ ТВ-ФИНАНСЫ».
ЧАО «Фарлеп-Инвест» предоставляет услуги фиксированного доступа к сети интернет и услуги фиксированной телефонной связи. ООО «КЕЙБЛ ТВ-ФИНАНСЫ» предоставляет услуги фиксированного доступа к интернету. ЧАО «Фарлеп-Инвест» и ООО «КЕЙБЛ ТВ-ФИНАНСЫ» владеют частотным ресурсом в диапазоне 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регионах), а также в диапазоне 2,5-2,7 ГГц.
Vodafone Украина планирует продолжать осуществлять те же виды хозяйственной деятельности, которые сейчас осуществляют ЧАО «Фарлеп-Инвест» и ООО «КЕЙБЛ ТВ-ФИНАНСЫ». Целью покупки данных компаний для Vodafone Украина является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности услуг фиксированной связи.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 12:15
OPPO и японский Кенго Кума создали инсталляцию для Миланской недели дизайна
- Технологии | Сегодня, 11:45
Qatar Airways намерена заключить новое дистрибутивное соглашение с Sabre
- Связь | Сегодня, 11:15
lifecell в августе запустил 4G ещё в 588 населенных пунктах Украины
- Интернет | Сегодня, 10:45
Helsi.me и Киевстар объединили усилия в борьбе с коронавирусом
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Vodafone Украина завершила покупку компании Vega
- Железо | Сегодня, 9:45
G27e-20 и G24e-20 - Lenovo представила новые мониторы
- Гаджеты | Сегодня, 9:15
Xiaomi представляет в Украине "умную" аэрофритюрницу Mi Smart Air Fryer 3.5L
- Безопасность | Вчера, 15:15
Facebook скоро снова попытается запустить криптовалюту и цифровой кошелёк
- Интернет | Вчера, 14:45
TikTok выбился в лидеры по среднему времени просмотра
Последние материалы
- Аналитика | 6 сентября, 23:06
Самое интересное за неделю. Выпуск №73 - ТОП-6 смартфонов для школьника и игровая клавиатура EVGA Z12 с защитой от брызг
- Обзоры | 6 сентября, 15:42
ONYX BOOX Volta 3 – твой идеальный 6-дюймовый ридер с Wi-Fi и не только
- Аналитика | 30 августа, 11:35
Самое интересное за неделю. Выпуск №72 - ТОП-6 смартфонов для школьника и характеристики Apple Watch Series 7
- Фотогалереи | 30 августа, 9:51
Экшен-камера GoPro Hero 10 Black позволит записывать видео 5.3K
- Обзоры | 29 августа, 23:57
Gelius Pro GP-SW002 (Neo Star Line): "для стильных и активных"!
- Фотогалереи | 28 августа, 0:27
PNY представила низкопрофильные модули DDR4-памяти XLR8 Gaming
- Фотогалереи | 28 августа, 0:25
Fractal Design выпустила процессорные СЖО Lumen с радиаторами размером до 360 мм
- Аналитика | 26 августа, 8:31
Самое интересное за неделю. Выпуск №71 - бытовая техника для аллергиков и скидки от vivo на смартфон Y31
- Аналитика | 17 августа, 12:20
Самое интересное за неделю. Выпуск №69-70 - В Фокстроте можно купить технику через Дія и 2 года vivo в Украине
Популярные новости
- Технологии | Вчера, 10:15
Hyundai представила Vision FK — концептуальный гибрид электрокара 5.00
- Железо | 6 сентября, 17:15
Старт продаж обновленной линейки водонагревателей VELIS от Ariston Thermo 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 9:15
Xiaomi представляет в Украине "умную" аэрофритюрницу Mi Smart Air Fryer 3.5L 5.00
- Железо | 6 сентября, 9:45
vivo представляет V1 – собственный процессор обработки изображения 5.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
OPPO и японский Кенго Кума создали инсталляцию для Миланской недели дизайна 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Qatar Airways намерена заключить новое дистрибутивное соглашение с Sabre 0.00
- Связь | Сегодня, 11:15
lifecell в августе запустил 4G ещё в 588 населенных пунктах Украины 0.00
- Интернет | Сегодня, 10:45
Helsi.me и Киевстар объединили усилия в борьбе с коронавирусом 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Vodafone Украина завершила покупку компании Vega 0.00