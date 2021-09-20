Можно ли обмануть систему видеонаблюдения - что под прицелом злоумышленников?

20 сентября 2021, 19:45

Видеозапись событий должна убедительно ответить на два вопроса: "Что произошло?" и "Кто это сделал?". Запись позволяет разобраться в ситуации, принять соответствующие меры. Однако, на практике, по самым разным причинам, даже самое высокотехнологичное оборудование может дать сбой. В особенности, если ему помогут.

Под прицелом камеры: что делают злоумышленники

К каким ухищрениям прибегают злоумышленники, и как их предупредить, рассказывают специалисты.

Уничтожение камеры

Самый примитивный способ разбить видеокамеру камнем, металлической арматурой, любым тяжелым предметом. Преступнику нужна определенная сила и меткость, чтобы четко попасть в объектив, особенно на высоте, или лестница. Соответственно, следует приобретать камеры с антивандальной защитой или располагать соседние камеры так, чтобы зафиксировать момент разрушения.

Перекрытие обзора

Камеру легко испортить краской из баллончика, заклеить пластилином или жвачкой. Соседние камеры должны размещаться в поле зрения друг друга или необходимо настроить передачу сигнала об утере обзора: смс, уведомление на почту, звуковое сообщение видеорегистратора.

Отключение электроснабжения

На распределительном щитке за одно мгновение можно обесточить весь дом, этаж. Современный стандарт серьезных систем наблюдения – это источник бесперебойного питания, оснащенный встроенным аккумулятором, сведет на нет ухищрения злоумышленника.

Подача высокого напряжения

На кабель, соединяющий видеокамеру с регистратором, электрошокером подают разряд. Из-за повреждения, запись видео прекращается. Для защиты от резких перепадов напряжения необходима установка изолирующих трансформаторов.

Замыкание проводов

При замыкании кабеля разрушается предохранитель, из строя выйдут все видеокамеры. При использовании многоканального источника питания повреждается только одна камера.

Спрятанное лицо

Капюшон или маска, балаклава скроют лицо. Однако, камеры, установленные на входе в помещение или парковке, смогут зафиксировать незваного гостя до того, как он решит замаскироваться.

Удаление данных с регистратора

В сговоре с работниками компании злоумышленник может уничтожить жесткий диск, удалить видеозапись. Чтобы избежать подобной ситуации, необходим жесткий кадровый отбор, запись данных на облачный сервер, дополнительные меры предосторожности.

Модернизация видеонаблюдения заставляет и преступников искать новые хитрости и уловки. Поэтому для обеспечения сохранности личного имущества, недвижимости и бизнеса важно систематически вносить обновления в систему безопасности, внедрять новейшие технологии видеонаблюдения с минимальной степенью уязвимости. Современные сыстемы видеонаблюдения вы можете посмотреть по этой ссылке https://vidimost.com/videonabljudenie-185/.