Microsoft выпустила мышь Ocean Plastic Mouse

23 сентября 2021, 9:45

Microsoft уже давно выпускает компьютерную периферию. Сегодня компания выпустила новую мышь, в которой сделала акцент не на функциональность, а на экологичность.

Ocean Plastic Mouse примечательна тем, что её корпус на 20 % изготовлен из переработанного пластикового мусора, извлечённого из океана. Кроме того, новинка на 100 % пригодна для вторичной переработки.



Ещё в 2020 году Microsoft заявила, что будет стремиться достичь к 2030 году полностью безотходного производства. Кроме того, к 2025 году компания намерена избавиться от одноразового пластика в упаковке продуктов. Коробка, в которой поставляется новая мышь, сделана из перерабатываемой древесины и волокон сахарного тростника. Microsoft также рассказала о программе бесплатной доставки вышедших из строя мышей по почте, чтобы пользователи могли отправить старое устройство на переработку.



Microsoft говорит, что для производства корпуса новой мыши используются пластиковые отходы, извлекаемые из водоёмов. Отходы сначала превращают в гранулы, а затем смешивают с другими материалами. В изготовлении пластика для новой мыши задействована Saudi Basic Industries Corporation, дочернее предприятие нефтяного гиганта Saudi Aramco.

Microsoft обещает до 12 месяцев автономной работы от одной батареи AA. Мышь Ocean Plastic Mouse доступна для предзаказа начиная с сегодняшнего дня. Её стоимость составляет $25.

(C) 3dnews