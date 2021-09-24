Почти любой смартфон и планшет на Android теперь можно превратить в пульт ДУ

24 сентября 2021, 9:45

Новая функция Google TV делает возможным использование устройства на базе Android в качестве пульта дистанционного управления для взаимодействия с платформой.

Эта функция была впервые представлена на конференции Google I/O в мае этого года, а теперь она стала доступна пользователям.

Согласно имеющимся данным, в ближайшее время новая функция станет доступна всем пользователям платформы Google TV. Представитель компании сообщил, что на данном этапе упомянутая функция будет доступна только на устройствах с Android, и не сообщил ничего касательно её потенциального появления в iOS.



Возможность использования смартфона в качестве ПДУ станет хорошим подспорьем для людей, которые постоянно теряют пульт и тратят массу времени на его поиски. Вместе с этим, использование смартфона сделает проще ввод длинных и сложных паролей, поисковых запросов, в том числе при поиске каких-либо фильмов, сериалов или телешоу. Google также объявила, что в будущем Android-устройства можно будет использовать в качестве пульта для управления другими гаджетами на базе Android.



В настоящее время получить доступ к функциям ПДУ можно, добавив соответствующий ярлык в меню быстрых настроек. Кроме того, это можно сделать с помощью фирменного приложения Google TV, которое в ближайшие несколько недель будет запущено в 14 новых странах.

(С) 3dnews.