Обзор программы PDF Commander

28 сентября 2021, 14:19

Необходимо конвертировать TIFF в PDF и склеить изображения в один файл? Для этого потребуется удобное программное обеспечение, которое поддерживает все популярные форматы. Например, приложение PDF Commander.

В этой статье мы расскажем о возможностях и преимуществах редактора. Подробнее ознакомиться с функционалом программного обеспечения можно по ссылке: https://pdf-editor.su/.

Приложение можно скачать бесплатно с официального сайта и установить на все версии Windows. Оно не требовательно к ресурсам компьютера и работает на слабых ПК и ноутбуках.

Программа PDF Commander позволяет:

- конвертировать файлы различных форматов

- оформлять документ с нуля,

- создавать многостраничные материалы из сканов,

- добавлять нумерацию и текст,

- заполнять и подписывать формы,

- объединять файлы ПДФ.

Также приложение позволит извлечь все изображения из материала или сохранить отдельную страницу в качестве картинки.

Софт преобразует материалы различных медиаформатов. Вы сможете не только конвертировать TIFF, но и перевести следующие расширения: JPEG, PNG, GIF, BMP, WMF, EMF и JPG. Их можно загрузить в программу из проводника, а затем экспортировать в подходящем формате.

PDF Commander склеивает любое количество файлов и изображений в один материал. При объединении данных можно настроить последовательность страниц, удалить пустые листы и добавить новые.

При создании многостраничного документа важно добавить нумерацию листов. Так будет проще найти нужную информацию или оформить оглавление.

Вы сможете настроить расположение номера по горизонтали и вертикали, отметить только четные или нечетные страницы, добавить отступ по краям, указать шрифт и размер текста. Также нумерация может начинаться с любого числа, поэтому вы сможете оставить титульные листы и обложки без номера листа.

PDF Commander предлагает инструменты для создания и добавления цифровой подписи. Вы сможете загрузить ее из файла на компьютере или нарисовать вручную. В редакторе можно установить толщину линии и цвет пера, стереть неудачные элементы, а затем добавить автограф в документ или экспортировать его в формате PNG.

Помимо подписи вы сможете добавить штампы из встроенной коллекции софта, например, "Одобрено", "Принято", "Счет оплачен". У каждого элемента можно настроить размер и поворот. Если предложенные варианты не подходят, загрузите изображение с ПК и добавьте его к каталогу.

Программа PDF Commander подходит для конвертации медиафайлов, так как поддерживает все популярные форматы. Также в ней можно редактировать документы. Например:

- добавить текст и картинки;

- отметить нужную часть карандашом;

- скрыть определенную область;

- кадрировать страницу;

- размыть участок;

- защитить материал паролем.

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