Обзор программы PDF Commander

Необходимо конвертировать TIFF в PDF и склеить изображения в один файл? Для этого потребуется удобное программное обеспечение, которое поддерживает все популярные форматы. Например, приложение PDF Commander.
В этой статье мы расскажем о возможностях и преимуществах редактора. Подробнее ознакомиться с функционалом программного обеспечения можно по ссылке: https://pdf-editor.su/.Удобный конвертер из TIFF
Приложение можно скачать бесплатно с официального сайта и установить на все версии Windows. Оно не требовательно к ресурсам компьютера и работает на слабых ПК и ноутбуках.Что умеет?
Программа PDF Commander позволяет:
- конвертировать файлы различных форматов
- оформлять документ с нуля,
- создавать многостраничные материалы из сканов,
- добавлять нумерацию и текст,
- заполнять и подписывать формы,
Также приложение позволит извлечь все изображения из материала или сохранить отдельную страницу в качестве картинки.Какие форматы конвертирует?
Софт преобразует материалы различных медиаформатов. Вы сможете не только конвертировать TIFF, но и перевести следующие расширения: JPEG, PNG, GIF, BMP, WMF, EMF и JPG. Их можно загрузить в программу из проводника, а затем экспортировать в подходящем формате.
Объединение ПДФ-документов
PDF Commander склеивает любое количество файлов и изображений в один материал. При объединении данных можно настроить последовательность страниц, удалить пустые листы и добавить новые.
Нумерация страниц
При создании многостраничного документа важно добавить нумерацию листов. Так будет проще найти нужную информацию или оформить оглавление.
Вы сможете настроить расположение номера по горизонтали и вертикали, отметить только четные или нечетные страницы, добавить отступ по краям, указать шрифт и размер текста. Также нумерация может начинаться с любого числа, поэтому вы сможете оставить титульные листы и обложки без номера листа.
Добавление подписей и штампов
PDF Commander предлагает инструменты для создания и добавления цифровой подписи. Вы сможете загрузить ее из файла на компьютере или нарисовать вручную. В редакторе можно установить толщину линии и цвет пера, стереть неудачные элементы, а затем добавить автограф в документ или экспортировать его в формате PNG.
Помимо подписи вы сможете добавить штампы из встроенной коллекции софта, например, "Одобрено", "Принято", "Счет оплачен". У каждого элемента можно настроить размер и поворот. Если предложенные варианты не подходят, загрузите изображение с ПК и добавьте его к каталогу.
Заключение
Программа PDF Commander подходит для конвертации медиафайлов, так как поддерживает все популярные форматы. Также в ней можно редактировать документы. Например:
- добавить текст и картинки;
- отметить нужную часть карандашом;
- скрыть определенную область;
- кадрировать страницу;
- размыть участок;
- защитить материал паролем.
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