Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy Fx V2 формата 5.1

8 октября 2021, 9:15

Компания Creative сообщила о выходе звуковой карты Sound Blaster Audigy Fx V2 для настольных компьютеров. Устройство обеспечивает возможность воспроизведения аудиоматериалов высокого разрешения.

Новинка соответствует формату 5.1. Решение выполнено в форм-факторе половинной высоты и поставляется со сменными монтажными кронштейнами, что позволяет использовать плату в компьютерах разного типоразмера, в том числе в компактных системах с ограниченным пространством внутри корпуса.



Реализовано двустороннее шумоподавление для ведения переговоров. Функция NoiseClean-in анализирует входящий звук, обнаруживая и подавляя нежелательные шумы, чтобы в наушниках звучал чистый голос собеседника. Функция NoiseClean-out делает то же самое, но для собственного фонового шума пользователя.



Набор SmartComms Kit упрощает общение в онлайновом режиме благодаря набору интеллектуальных инструментов связи. К примеру, функция VoiceDetect контролирует включение и отключение звука с помощью распознавания голоса.

Игровой режим Scout Mode позволяет услышать противников раньше, чем увидеть их. Плата усиливает важные звуковые сигналы во время игры, такие как шаги и переключение оружия, позволяя быстро и точно определить местоположение соперника.



Звуковая карта способна обеспечивать высокое разрешение воспроизведения — до 24 бит/192 кГц при 120 дБ DNR.

Возможна установка дополнительной дочерней платы расширения Sound Blaster Audigy Fx V2 DBPro с поддержкой формата DSD256 и боковыми каналами для объёмного 7.1-канального дискретного звука.

(С) 3dnews.