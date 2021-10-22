Какие характеристики учитывать, выбирая ленточный транспортер

22 октября 2021, 13:15

Конвейерное оборудование – модульная система, предназначенная для перемещения мелкоштучных грузов, а также картонных боксов под углом и в горизонтальном направлении. Ленточный транспортер широко применяется для организации систем сортинга, а также на складах фармкомпаний, автомобильных дистрибьюторов, e-commerce, курьерских служб, фирм-грузоперевозчиков и др. Использование такого оборудования позволяет увеличить пропускную способность, повысить эффективность и при этом обеспечить сохранение гибкости работы предприятия.

Ленточный транспортер состоит из нескольких модулей (горизонтального, мержерного наклонного, поворотного), соединяющихся в единую конструкцию. При выборе оборудования необходимо обратить внимание на такие критерии:

материал изготовления конструкции. Хорошо зарекомендовали себя на рынке ленточные транспортеры. Профиль и супорта (ноги) конвейера сделаны из стали. Этот металл демонстрирует высокие эксплуатационные свойства: устойчивость к воздействию агрессивных факторов окружающей среды, прочность, долговечность;

тип опор. Они должны быть регулируемыми, чтобы обеспечить возможность настройки оптимальной высоты оборудования (в идеале – в пределах 100 мм). За счет такой особенности, опоры компенсируют неровности пола и обеспечивают устойчивость конструкции;

грузоподъемность. От этой характеристики зависит нагрузочная способность конвейерного оборудования;

производительность. Современные ленточные транспортеры могут перемещать в час до 3 600 лотков;

скорость движения ленты. Данная характеристика напрямую влияет на производительность конвейерного оборудования. Есть возможность регулировать скорость движения ленты;

ширина ленты. В зависимости от этой особенности определяются параметры товаров (габариты тары), которые можно перемещать на конвейерном оборудовании (груз, находящийся в полиэтиленовой мягкой упаковке, картонный бокс, пластиковый лоток и др.);

длины ленты одной секции. От этого параметра зависит расстояние, на которое будут перемещаться товары;

максимальный угол наклона ленточного конвейера.

Все эти характеристики определяют производительность и функциональность оборудования, а также влияют на его стоимость.

Применение такого оборудования дает возможность оптимизировать бизнес-процессы и улучшить производительность склада, т. к. ускоряется межоперационная транспортировка сырья. Компания KAPELOU проектирует и изготавливает ленточные транспортеры с учетом специфики бизнес-процессов, планировки складского помещения и других важных характеристик.

Конвейерное оборудование отличается такими преимуществами:

- обеспечивает бережное перемещение различных грузов;- позволяет регулировать скорость движения ленты;- дает возможность транспортировать грузы под углом до 16 градусов;- не издает много шума при интенсивной работе;- позволяет перемещать товары в упаковке и без нее;- может интегрироваться со всеми видами складского оборудования.

Разработка индивидуального проекта позволяет реализовать комплексные подходы для полного удовлетворения потребностей предприятия. Цель работы инженеров KAPELOU – поиск эффективных решений для оптимизации процессов хранения и перемещения товаров, отбора и сортинга, идентификации и комплектации. Специалисты компании возьмутся за проект любой сложности. Применение инновационных технологий при производстве конвейерного оборудования позволяет создавать транспортеры с лучшими техническим характеристиками.