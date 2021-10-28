Акции Facebook растут на фоне сильной отчетности

28 октября 2021, 10:15

В экономическом календаре впереди тихий день. Поскольку важной статистики не ожидается, на фондовые рынки будут оказывать влияние корпоративные доходы и показатели потребительского доверия в США.

В фокусе внимания инвесторов остается Facebook. На постмаркете акции технологического гиганта выросли более чем на 3% после того, как компания опубликовала более высокую, чем ожидалось, прибыль, даже несмотря на то, что выручка не оправдала ожиданий аналитиков. Также было объявлено об увеличении программы обратного выкупа акций Facebook на $50 млрд, причем аналитики ожидали, что объем продаж составит $34,8 млрд.

В своем прогнозе Facebook отметила, что в IV квартале компания столкнется со значительной неопределенностью из-за обновлений Apple iOS 14, макроэкономических условий и факторов, связанных с COVID-19.