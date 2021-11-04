Кастомные насадки для наушников

4 ноября 2021, 11:45

Наверное, сложно найти человека, который бы не пользовался наушниками. Но людей, которые используют кастомные насадки для них, крайне мало. Увы, не все знают, что можно сделать индивидуальные амбушюры, которые будут максимально комфортны и функциональны. Они делаются по слепкам ушей, поэтому не выпадают и не сдавливают ухо в процессе использования. Более того – помогают получить больше удовольствия от прослушивания музыки. Давайте разберемся, чем отличаются кастомные наушники от обычных, и кому их стоит использовать!

Индивидуальные насадки делают для внутриканальных наушников и надеваются со стороны аудиовыхода. То есть, их ставят вместо стандартных амбушюр, которые далеко не всегда удобны в ношении. Уши у каждого человека индивидуальны по строению, и потому невозможно сделать универсальную форму насадки, которая бы подходила всем. Поэтому у многих они могут выпадать, смещаться в процессе использования или сдавливать слуховой канал.

Индивидуальные насадки для наушников – совсем другое дело. Они идеально прилегают к стенкам слухового прохода, поскольку сделаны по слепкам ушей. Благодаря этому наушники могут максимально качественно транслировать звук – без утечек и искажений. Не удивительно, что эти аксессуары чаще всего заказывают люди, чья работа связана с музыкой и звуком. Это настоящая находка для:

звукорежиссеров;

музыкантов;

корреспондентов;

телеведущих;

ведущих мероприятий; просто любителей музыки.

Профессионалы используют эти насадки по той причине, что они позволяют различать музыку максимально четко, до мельчайшей октавы. Эти аксессуары помогают услышать весь спектр звуков. Кроме того они отсекают ненужный внешний шум, позволяя полностью погрузиться в мир музыки и насладиться ею.

Еще один важный вопрос – безопасность. Не секрет, что стандартные внутриканальные наушники вредны для ушей и могут спровоцировать развитие нарушений слуха. А что с индивидуальными насадками – не вредны ли они? Нет, как раз наоборот! За счет эргономичной формы, эти аксессуары удобны в ношении и правильно отображают весь спектр звуков. А еще – защищают уши от акустических травм. Когда звук передается чисто, у пользователя нет потребности повышать его громкость. Благодаря этому он не слушает музыку "на повышенных тонах".

Ушные затычки для наушников, сделанные по индивидуальным меркам:

- комфортны в ношении;- транслируют звук без искажений и утечек;- плотно прилегают к стенкам слухового канала, не смещаются и не выпадают;- оберегают "начинку" наушников от серы;- снижают нагрузку на уши;- защищают от акустических травм;- блокируют внешние шумы;- совместимы с большинством моделей наушников разных производителей;- бывают разных цветов.

Одним словом, эти аксессуары заметно упрощают жизнь и делают использование наушников намного комфортнее.

Изготовить индивидуальные амбушюры довольно просто. Нужно лишь обратиться в центр, где предоставляют такие услуги. Сам процесс занимает несколько шагов:

1. Специалист берет у клиента слепки ушей – для каждого уха делается отдельный оттиск.2. У заказчика спрашивают пожелания по цвету, материалу насадок.3. Готовые слепки направляют в отопластическую лабораторию, и по ним отливается форма.4. Мастера изготавливают амбушюры с помощью 3D-технологий.5. В назначенный день клиент забирает готовые изделия, либо ему высылают их почтой.

Все это длится не более 1 недели, а пользоваться готовыми насадками можно годами. Их делают из качественных материалов, которые долго сохраняют эластичность, не впитывают влагу, серу и грязь, не набухают и стабильно держат форму. Такие насадки можно мыть под проточной водой – главное потом тщательно их высушить. Вы можете заказать кастомные насадки для наушников прямо сейчас!