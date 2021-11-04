4 причины заменить телефон на новый

4 ноября 2021, 12:15

Причины замены телефона могут быть разными.

Многие люди тщательно следят за мобильной индустрией и покупают новые модели смартфонов, как только они появляются в продаже, например, на этом сайте https://www.aks.ua/catalog/mobilnye-telefony/. Давайте разберемся, как часто пользователи меняют мобильное оборудования и почему?

Механическое повреждение телефона

Это самая очевидная из причин, когда пользователь роняет или иным образом повреждаем телефон, а после этого задумывается о его замене. Как правило, это непредвиденные расходы. Для того чтобы сэкономить, многие решают приобрести телефон на вторичном рынке, однако мы рекомендуем все же выбирать новые устройства, хотя и бюджетного класса. Например, хорошим вариантом станут недорогие, но производительные мобильные устройства марки Tecno, найти которые можно здесь https://www.aks.ua/catalog/mobilnye-telefony/brand/tecno. То же самое происходит, когда мы заливаем телефон водой и другими жидкостями. Вероятность того, что он продолжит эффективно функционировать после этого, ничтожно мала.

Слишком низкая производительность устройства

Многие пользователи часто допускают ошибку и изначально выбирают телефон с базовыми функциями. Однако вскоре появляется необходимость в более качественной камере, хочется использовать приложения или игры, требующие высокой производительности системы. Покупка нового телефона в этом случае неизбежна. Отличным вариантом станет модельный ряд мобильных телефонов от компании Poco, доступный по следующей ссылке https://www.aks.ua/catalog/mobilnye-telefony/brand/poco. Здесь вы можете найти телефон своей мечты по выгодной цене.

Некоторые приложения больше не поддерживаются телефоном

Многие приложения могут работать только с iOS или Android последних версий. Проблема в том, что старые модели смартфонов не поддерживают новые обновления. Поэтому, если мы хотим полноценно работать с программами Facebook, Uber, Youtube и т.д., то ничего другого не остается, кроме как сменить телефон на более новую модель. Свои предпочтения можно изложить консультанту при выборе новой модели, и специалист обязательно посоветует вам подходящее решение.

Смена вида деятельности

Если вы решили стать фрилансером, переключиться со стационарной на удаленную работу или уехать за границу и хотите поддерживать связь с близкими с помощью видеозвонков, то наверняка придется выбрать соответствующее мобильное оборудование. Это наиболее часто используемый инструмент, поэтому он стоит того, чтобы точно соответствовать новому образу жизни. Аукционы и различные интернет-барахолки помогут избавиться от текущего устройства и при этом получить за него соответствующую плату.