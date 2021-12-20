В чем отличие оригинального дисплея iPhone от копии?

20 декабря 2021, 14:15

Достаточно одного неловкого движения, чтобы экран прекрасного iPhone украсила жуткая паутина.

Решите ли вы отремонтировать дисплей самостоятельно или посетить сервисный центр, вам придется выбирать между более дорогим оригиналом или более дешевой копией в подобном каталоге https://www.aks.ua/catalog/displei-ekrany/brand/apple.

Оригинал или копия, в чем разница?

Некоторым пользователям безразлично качество изображения, поэтому они могут позволить себе сэкономить часть средств при покупке запчастей. В сервисных центрах используются в основном восстановленные детали или новые модули, произведенные на той же производственной линии, что и телефон. Однако в 2015 году компания Apple ужесточила свои правила и, как следствие, сократила свою цепочку поставок. Это уменьшило количество дисплеев, доступных для ремонта, резко увеличив их стоимость. Как следствие, китайские производители отреагировали на это и рынок запчастей заполонили копии. Это касается не только техники Apple. Например, дисплей для смартфона Xiaomi Redmi 9 также можно найти в любом исполнении по ссылке https://www.aks.ua/catalog/displei-ekrany/brand/xiaomi/modeli-telefonov-xiaomi/redmi-9. Аналоги обычно несколько отличаются на фоне оригинальной продукции. Это совместимые комплектующие, разработанные с нуля, а их отличия влияют на качество и удобство использования.

При использовании некачественной копии чаще всего можно заметить:

- дисплей выглядит "блеклым", часто имеет более низкую яркость, контраст и насыщенность цветов,

- более низкое разрешение,

- дисплей может неплотно прилегать к рамке корпуса.

Неоригинальные дисплеи, как правило, не так хорошо спроектированы и устойчивость к повреждениям очень низкая, даже при нормальном использовании. Например, если оригинальный iPhone упал и стекло разбилось, то ЖК-экран в большинстве случаев остается нетронутым, поэтому смартфон можно продолжать использовать еще долгое время. Копии же имеют сенсор, расположенный на стекле, поэтому он перестает работать при наличии трещин. Что еще хуже, сам ЖК-дисплей может разбиться из-за более хрупкого и тонкого стекла.

Основные различия

Самая важная разница между оригинальным дисплеем и аналогом заключается в конструкции сенсорного датчика. Компания Apple имеет собственную технологию, которая основывается на том, что тачскрин является частью самого ЖК-дисплея, а на копиях он обычно находится в стекле.

Дисплей более низкого качества

После использования копии среднего качества чаще всего можно увидеть более низкую яркость, контрастность, отклик, а также гораздо более низкое разрешение. Неоригинальные сменные дисплеи также отличаются по энергопотреблению. Обычно это приводит к тому, что аккумулятор разряжается намного быстрее, чем это предусмотрено производителем.