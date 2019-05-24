Китайский гигант Tecno Mobile: "Думать глобально"

24 мая 2019, 16:10

Джеймс Чен, руководитель бизнеса Tecno Mobile в Украине, кратко рассказал об успехах бренда в мире и планах на украинском рынке.



О мировых успехах бренда

Бренд Tecno основан в 2006 году, и уже в этом же году представил свои разработки на рынках Африки и встретил там оглушительный успех. Секрет такой реакции на новинку в том, что нам удалось занять пустующую на тот момент нишу двухсимочных телефонов, в которых нуждался потребитель, и это принесло бренду и рост продаж и большую ценность в глазах потребителя.

Рынки, на которых мы фокусируемся в последние годы - это развивающиеся рынки по всему миру, и нам приятно видеть Украину в их числе.

C 2018 года Tecno Mobile стабильно демонстрирует рост и укрепился в рейтинге ТОП-вендоров смартфонов в мире по версии Counterpoint Research. В первом квартале 2019 года бренд поднялся на 9-ю позицию в мировом рейтинге и продал 4,2 миллиона смартфонов.



О продуктовой линейке и новинках

В Украине в продуктовом портфеле Tecno Mobile современные смартфоны с улучшенными функциями камер во всех ценовых сегментах и усовершенствованные кнопочные телефоны. Для нас важно не только регулярно обновлять модельный ряд (уже в 2019 мы два раза выпускали новые модели, в феврале два бюджетных решения POP 2 и POP 2 Power, в апреле - яркие молодежные новинки Spark 3 Pro и Camon 11s и бюджетный смартфон POP 2s Pro), но и поддерживать весь актуальный модельный ряд регулярными обновлениями, улучшениями локализации, которые наши пользователи получают автоматически.

Важным плюсом устройств Tecno является комплект поставки. Часто покупка смартфона требует дополнительных затрат: гарнитура, поклейка пленки, чехол, а в случае с Tecno мы включили эти аксессуары в комплект и помогаем нашему клиенту сэкономить и сразу же пользоваться новым смартфоном полноценно.



Также мы предложили расширенную гарантию 13 месяцев на все смартфоны.

Линейка функциональных кнопочных телефонов Tecno для украинского рынка сейчас состоит из 3 моделей, общей особенностью которых является усиленная батарея.



Наши новинки, представленные в апреле 2019 - это молодежные смартфоны средней ценовой категории, в современном дизайне, оснащенные AI камерами.



Camon 11 s - это наша первая модель с вырезом экрана “капелька” и тройной основной камерой, которая позволяет создавать качественные фотоснимки днем и ночью.

Spark 3 Pro получила двойную основную камеру и трендовый вырез экрана “челка”.

ти новинки нацелены на молодую аудиторию, которой важно качество фото и видео контента, которым они делятся в социальных сетях, а свой гаджет они видят красивым, трендовым и доступным.



О принципах работы



Все модели смартфонов Tecno поставляются на украинский рынок локализованными, причем для улучшения качества переводов мы постоянно работаем над исправлением ошибок и улучшением работы прошивки.

Изначально мы поставляем устройства с самой актуальной на момент выхода в продажу версией OS Android, и это позволяет нам обеспечить пользователю лучший опыт использования и дать больше возможностей.В мае одна из новинок - Spark 3 Pro вошла в список из всего 23 устройств в мире, которые были выбраны для тестирования новейшей Android Q Beta, что позволит пользователям этой модели протестировать обновление в числе первых.