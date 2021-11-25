OWC выпустила новый внешний накопитель Mercury Elite Pro Mini

25 ноября 2021, 9:45

Компания OWC анонсировала внешний накопитель Mercury Elite Pro Mini нового поколения, рассчитанный на работу с персональными компьютерами и мобильными устройствами.

Изделие уже доступно для заказа в различных конфигурациях.

Накопитель заключён в корпус из алюминия авиационного класса. Габариты составляют 124 × 78 × 24 мм. Используется безвентиляторная конструкция; при этом предусмотрена перфорация для улучшения отвода тепла.



Решение может быть оборудовано жёстким диском вместимостью 1 Тбайт со скоростью вращения шпинделя 5400 или 7200 оборотов в минуту. Кроме того, может быть установлен диск на 2 Тбайт со скоростью вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту.



Предусмотрены варианты на основе твердотельных модулей ёмкостью 480 Гбайт, 1, 2 и 4 Тбайт. Наконец, можно заказать пустой корпус для монтажа собственного устройства хранения данных типоразмера 2,5".



Говорится о совместимости с компьютерами под управлением операционных систем Windows, macOS, Linux и Chrome OS, а также с гаджетами на базе платформ Android и iPadOS. Для подключения служит порт USB 3.2 Gen 2 Type-C с пропускной способностью до 10 Гбит/с.





Приобрести OWC Mercury Elite Pro Mini можно по цене от 43 до 900 долларов США в зависимости от варианта исполнения.

(C) 3dnews.