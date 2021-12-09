Портативные наушники KOSS UR10i

9 декабря 2021, 11:15

Портативная новинка от KOSS — накладные наушники UR10i.

Отличительная особенность модели — встроенный микрофон с функцией push-to-talk, чтобы вы быстро и легко могли ответить на звонок во время прослушивания любимой музыки.

Микрофон совместим с большинством смартфонов благодаря разъему для аудиовыхода 3,5 мм, что делает наушники практически универсальными! Не уступает по качеству и внешний вид новинки: строгий и лаконичный черный корпус, без лишних деталей и ярких акцентов. Регулируемое оголовье обеспечивает идеальную посадку и прилегание.