Разновидности и особенности ортезов на колено

11 января 2022, 14:15

Виды бандажей для коленей

Коленный ортез или бандаж представляет собой специальное ортопедическое приспособление, разработанное для снижения риска травматизации суставов. Их часто используют в целях ускорения процесса выздоровления конечностей путем обеспечения эффективной защиты и согревающего действия. Бандаж надежно фиксирует коленную чашечку или сустав, но его конечная функция определяется типом изделия.

Покупая в ортопедическом салоне Ортокомфорт - ортез на коленный сустав, вы получаете качественный продукт по доступной стоимости с возможностью доставки в любой регион. Компания предлагает бандажи, соответствующие международным стандартам и нормам. В зависимости от цели, можно приобрести профилактическое или реабилитационное изделие, но этими двумя типами их классификация не ограничивается.

Можно выделить три основных типа бандажей:

Компрессионные. Предназначены для снижения динамических нагрузок на колени. Обычно используются спортсменами и любителями активного отдыха для предотвращения травм. Компрессионные модели часто назначают на послеоперационный период. Такой ортез минимизирует нагрузку и снижает болевые ощущения. В зависимости от цели, изделие может предусматривать согревающую или массажную функцию.

Фиксирующие. Отличаются возможностью фиксации суставов в определенном положении. Фиксирующие модели могут предусматривать возможность ограничения движения конечности. Такие модели также минимизируют нагрузки на колено и притупляют боль. Основным назначением фиксирующего ортеза является защита сустава конечности от травмирующих движений.

Иммобилизационные. Обеспечивают полное обездвиживание сустава без использования гипсовых повязок. Для таких изделий характерна жесткая конструкция, поэтому их часто назначают для восстановления коленей после операций или травм. Отдельные модели могут предусматривать функцию регулировки степени фиксации, что позволяет постепенно увеличивать двигательную нагрузку по мере выздоровления пациента.

Также ортезы могут классифицироваться по высоте, углу сгиба, степени жесткости. В продаже можно встретить магнитные и гипоаллергенные изделия. Производители предлагают мужские, женские и универсальные модели.

Ортезы назначают при ушибах и вывихах, артрите, артрозе. Бандаж - незаменимый помощник для тех, чья деятельность сопровождается тяжелыми физическими нагрузками. Профессиональные спортсмены также не могут обойтись без ортезов.