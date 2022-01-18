BMW и Bosch реализуют проект по автоматизированной передаче данных

18 января 2022, 9:45

Все больше автомобилей на рынке оснащаются так называемыми подключенными сервисами (Connected Services), которые обеспечивают связь с автопроизводителем через интернет.

Это позволяет автоконцернам получать данные, а автовладельцам – обновлять систему «по воздуху». Но эти же сервисы открывают новые возможности для ремонта и технического обслуживания. BMW и Bosch представили решение, которое позволяет независимым станциям технического обслуживания получать доступ к данным автомобиля и оказывать необходимые услуги.

Первый реальный пример такого взаимодействия – передача данных от автомобиля BMW по технологии первого уведомления о необходимости обслуживания (FNOS). Целью проекта FNOS Bosch и BMW являлась демонстрация технической возможности автоматической передачи данных, касающихся необходимости обслуживания или ремонта автомобиля, в том числе на независимые СТО.



Сначала водитель получает уведомление о том, что обслуживание обязательно или что автомобиль нуждается в ремонте. Для этого система оценивает текущие данные транспортного средства. При условии, что водитель дал свое согласие, информация о назначении даты обслуживания или ремонта автоматически отправляется в заранее выбранную им мастерскую. В будущем это может быть независимая СТО – такая как автосервис Bosch. «Помимо обычной информации о модели транспортного средства, передаваемые данные включают пробег, интервал обслуживания и остаток пробега до следующего обращения в сервис, – сказал доктор Андреас Кляйн, руководитель проекта диагностических приложений и услуг в подразделении Bosch Aftermarket. – Кроме того, система передает информацию из журнала неисправностей транспортного средства».

Полученная информация позволяет мастерской тщательно подготовиться к обслуживанию или ремонту, запланировать дату визита, отправить ценовое предложение и подробную информацию о предстоящих работах (например, замене масла или тормозных колодок) непосредственно клиенту в виде текстового сообщения, которое появляется в информационно-развлекательной системе автомобиля.

С 2017 года компания BMW предоставляет данные об автомобилях с помощью сервиса BMW Car Data. В соответствии с концепцией NEVADA («нейтральное расширенное транспортное средство для расширенного доступа к данным») Немецкой ассоциации автомобильной промышленности этот интерфейс доступен для третьих сторон. «Мы постоянно совершенствуем BMW CarData, – отметил Эрвин Вагнер, директор подразделения BMW Group по управлению транспортными средствами и сервисным обслуживанием. – В настоящее время мы предлагаем более 90 единиц информации. Наша работа с Bosch очень конструктивна и помогает реализовать концепцию NEVADA на практике».

Один из этих принципов заключается в том, что уполномоченным третьим лицам, таким как независимые СТО и консультанты, должен быть предоставлен доступ к данным об автомобилях в то же время и в том же объеме, что и самим автопроизводителям.



Безопасность и доступность – главные условия для автоматической передачи данных о транспортном средстве в СТО и получения водителем обратного ответа. Для обеспечения технической безопасности коммуникации между бэкендами BMW и Bosch используется нейтральный рынок данных Caruso. Компания Caruso была создана различными автомобильными поставщиками, включая Bosch, в конце 2017 года. Объединяя данные различных участников рынка в общую систему, эта нейтральная платформа сокращает разрыв между поставщиками данных и пользователями и открывает возможности для новых бизнес-моделей.

Наряду с успешным сотрудничеством с BMW Bosch в настоящее время работает над способами передачи данных об автомобилях и с другими автопроизводителями. Цель состоит в том, чтобы в будущем гарантировать независимым СТО получение доступа к информации, необходимой для технического обслуживания и ремонта.