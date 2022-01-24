Статистика Киевстар: как пользуются связью люди старшего возраста

24 января 2022, 15:45

В январе 2020 Киевстар предложил специальные тарифы для людей от 60 лет.

Спустя два года их выбрало уже 400 тысяч клиентов. Компания собрала интересную статистику, иллюстрирующую преимущества этих пакетов услуг.

Абоненты Киевстар могут выбрать тариф «Звонки для родителей», который стоит 75 грн в месяц. Или тариф «Интернет для родителей», в котором за 100 грн в месяц они получают безлимитные звонки в сети, 5000 Мб для мобильного интернета и нетарифицируемый доступ к мессенджерам й соцсетям. Эти тарифные планы доступны абонентам в возрасте 60+, а также людям с инвалидностью. 75% клиентов выбрали тариф только для звонков, а 25% пользуются пакетом с мобильным интернетом.

930 минут – столько в среднем за месяц говорят абоненты, пользующиеся тарифными планами «для родителей». В то время как абоненты Киевстар в среднем используют в 1,5 раза меньше минут.

Более 2000 Мб – столько в среднем за месяц используют абоненты с тарифом «Интернет для родителей». Учитывая постепенное увеличение использованного трафика и потребности активных дата-пользователей, 5000 Мб в тарифе стали оптимальным вариантом. Кроме мобильного, в этом тарифе без доплат можно подключить еще и домашний интернет Киевстар. 40% клиентов этого тарифного плана уже подключили «Домашний Интернет».

Наибольшей популярностью тарифы «для родителей» пользуются в Днепропетровской, Киевской и Львовской областях. А наиболее активные пользователи мобильного интернета среди людей старшего поколения живут именно в Киевской области. Интересно, что 33% пользователей мобильного интернета среди людей старшего возраста – подключили 4G.

Напомним, что для перехода на один из этих тарифов следует обратиться в любой фирменный магазин Киевстар для оформления договора. Для этого нужно иметь с собой документы для подтверждения личности, а для людей с инвалидностью также соответствующее удостоверение. Также клиенты могут использовать документы из приложения Дія.

Если клиенты Киевстар только начинают осваивать все преимущества смартфонов, то в этом им поможет онлайн-школа «Смартфон для родителей», где можно найти более 20 видеоуроков. Они облегчают старшему поколению способ узнать все возможности современных гаджетов и овладеть необходимыми онлайн-сервисами. Также все желающие могут получить в официальных магазинах Киевстар обучающую брошюру, которая поможет освоить преимущества смартфона.