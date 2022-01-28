Завод Corum Group вперше в Україні тестує 5G телеметрію

28 января 2022, 11:15

Vodafone Україна, Ericsson і ДТЕК Енерго зробили наступний крок у цифровізації підприємства. Компанії успішно протестували 5G телеметрію на Харківському машинобудівному заводі «Корум Світло шахтаря» (ДТЕК Енерго).

5G-модем Quectel, встановлений у очисний комбайн, підключили до приватної мережі 5G від Ericsson. Технологія дозволяє в режимі реального часу збирати дані про стан обладнання, передаючи їх на сервер підприємства. Тестування телеметрії — один з етапів реалізації першого в Україні пілотного проєкту Smart Factory 5G.



Технологія працює у приватній мережі 5G (Private Network), яку компанії Vodafone та Ericsson розгорнули на заводі. Вона дає змогу швидко передавати великі обсяги даних про роботу комбайна у шахті без використання кабелів. Власна мережа 5G забезпечує обробку інформації локально на підприємстві: дані захищені та недоступні для зовнішніх сторін.



5G телеметрія була протестована в складальному цеху заводу. Проведені тестування підтвердили, що таку технологію можна застосовувати під землею. В подальшому очисний комбайн, призначений для видобутку вугілля у складних гірничо-геологічних умовах, можна буде підключити до 5G в шахті. Дані, що надходитимуть з комбайна, будуть доступні для перегляду віддалено зі смартфону або іншого девайсу.



Наразі з комбайна на сервер через кабелі передається близько 300 технічних показників. Під час переміщень техніки завжди існує ризик пошкодження кабелів. Бездротова технологія 5G значно підвищить безперебійність передачі даних, надійність комбайна та безпеку шахтарів, і допоможе миттєво реагувати у випадку будь-яких позаштатних ситуацій.



Нагадаємо, що наприкінці минулого року на підприємстві були проведені успішні тести електромобіля – рішення для віддаленого керування транспортними засобами через мережу 5G.



Vodafone Україна спільно з ДТЕК Енерго, Ericsson та Corum Group влітку 2021 року оголосили про старт першого в Україні проєкту Smart Factory 5G. За проєктом на заводі розгорнули приватну технологічну мережу зв'язку 5G, в яку наразі інтегруються мобільні пристрої, виробниче обладнання, керуючі пристрої та системи віддаленого й автоматизованого управління. У проєкт залучені фахівці Corum Group та програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК.