WhatsApp уже скоро позволит пользователям ставить реакции на сообщения

3 февраля 2022, 12:45

Тестирование реакций на сообщения в мессенджере с помощью эмодзи, похоже, вступает в завершающую стадию.

На это указывают новые скриншоты, опубликованные ресурсом WABetaInfo, который регулярно делится информацией о новых тестовых функциях в WhatsApp.

WhatsApp работает над реакциями на сообщения с помощью смайликов уже довольно давно. Первые доказательства того, что эта функция находится в разработке, появились ещё прошлым летом. Новая возможность предложит пользователям WhatsApp быстрый и простой способ ответа на сообщения без необходимость писать полноценный ответ.



Ранние утечки, проливающие свет на работу WhatsApp над новой функцией, давали понять, что команда мессенджера ещё не определилась с её возможностями и внешним видом. Однако последние изображения, опубликованные WABetaInfo, демонстрируют практически законченный продукт. Как и в Facebook Messenger, пользователи WhatsApp получат доступ к ряду смайликов прямо над сообщением. К сожалению, по картинкам не понятно, как происходит вызов панели эмоджи-реакций.



В настоящее время доступно только шесть смайликов. Когда один из них будет выбран пользователем, он появится под сообщением. Примечательно, что родственный Facebook Messenger включает кнопку «+» в параметрах реакции, которая позволяет получить доступ к полному набору смайликов и отреагировать на сообщение любым из них.

Согласно WABetaInfo, WhatsApp планирует внедрить реакции на сообщения уже в предстоящей бета-версии приложения для iOS и Android, прежде чем они станут доступны всем пользователям. Сообщается, что к реакциям будет применяться сквозное шифрование, как и ко всем сообщениям в WhatsApp.

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