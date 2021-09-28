WhatsApp скоро сможет полноценно работать на нескольких устройствах одновременно

28 сентября 2021, 12:45

Уже довольно давно появились слухи, что разработчики WhatsApp трудятся над добавлением возможности использовать мессенджер на нескольких устройствах одновременно.

Свежая порция информации показывает, что внедрение этой функции уже не за горами. Кроме того, близится запуск версии приложения для iPad.

Согласно свежим данным, опубликованным ресурсом WABetainfo, уже вскоре при запуске WhatsApp на втором мобильном устройстве приложение сможет загрузить все сообщения и другие данные с сервера. Для этого не потребуется, чтобы основное устройство было подключено к интернету. При подключении второго мобильного устройства WhatsApp сразу же синхронизирует историю чатов.

Компания также работает над другой важной функцией — возможностью передавать историю чатов между устройствами на базе Android и iOS. Кроме того, по данным WABetainfo, в ближайшее время наконец-то выйдет версия мессенджера, специально адаптированная для iPad. Пока же на планшетах Apple применяется та же версия, что на iPhone. К сожалению, пока точно неизвестно, когда стоит ожидать появления вышеописанных нововведений в WhatsApp.

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