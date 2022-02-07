Как правильно выбрать оформление для своего сайта

7 февраля 2022, 12:30

Оформление сайта играет одну из важнейших ролей при продвижении товара или услуги в интернете. Это, фактически, лицо компании и ее визитная карточка. Пользователь будет задерживаться на сайте только в том случае, если ему понравится общий дизайн и структура платформы.

По мнению разработчиков веб-агентства "Красный хамелеон", оформление онлайн-площадки должно соответствовать стилистике бренда, особенностям продвигаемой продукции, при этом общий интерфейс необходимо делать удобным и интуитивно понятным. Подробнее о дизайнерских решениях специалистов и преимуществах их работы можно прочитать в следующей статье.

У онлайн-ресурса должна быть своя концепция, выделяющая его среди других похожих сервисов. Чтобы добиться необходимого эффекта и обеспечить большой приток новых пользователей, нужно учитывать такие нюансы:

логическую структуру страниц — что, где и за чем расположено;

эргономичность платформы (или, как говорят специалисты, юзабилити);

тонкости художественного оформления — тип и размер шрифтов на разных страницах, картинки, общий бэкграунд.

Многие неопытные заказчики обычно учитывают только последний пункт, хотя первые два играют не менее важную роль. В частности, нужно обязательно продумать стилистику меню. Оно может быть:

- горизонтальным;- вертикальным;- выкатным;- раскрывающимся.

Также необходимо позаботиться о всплывающей анимации, которая сегодня считается трендовой. Указанные моменты затрагивают и структурность площадки, и ее эргономичность, и художественную стилистику.

Дизайн всех современных онлайн-платформ формируется на базе таких компонентов:

1. Цветовая гамма — темная, светлая, цветная, разноцветная.2. Восприятие — яркое, броское или нейтральное оформление.3. Количество графики — чистый стиль, стандарт, художественный уклон.4. Размещение контента — минимализм, 2 или 3 колонки, сложный стиль (есть всплывающие тексты и уведомления, внутренние перелинковки).

Также сайт может иметь свою тематику:

- ретро — имитация старинных полотен или газет;- гранж — легкая небрежность в оформлении;- мультяшность;- журнальный стиль (большие фото и заголовки, поля с длинными текстами).

Конечно, указанные варианты — это лишь популярные примеры. Стилистика сайта может быть абсолютно любой и ограничиваться только фантазией заказчика или исполнителя.