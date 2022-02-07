Как правильно выбрать оформление для своего сайта

Оформление сайта играет одну из важнейших ролей при продвижении товара или услуги в интернете. Это, фактически, лицо компании и ее визитная карточка. Пользователь будет задерживаться на сайте только в том случае, если ему понравится общий дизайн и структура платформы.
По мнению разработчиков веб-агентства "Красный хамелеон", оформление онлайн-площадки должно соответствовать стилистике бренда, особенностям продвигаемой продукции, при этом общий интерфейс необходимо делать удобным и интуитивно понятным. Подробнее о дизайнерских решениях специалистов и преимуществах их работы можно прочитать в следующей статье.
На что обращать внимание при подборе оформления?
У онлайн-ресурса должна быть своя концепция, выделяющая его среди других похожих сервисов. Чтобы добиться необходимого эффекта и обеспечить большой приток новых пользователей, нужно учитывать такие нюансы:
- логическую структуру страниц — что, где и за чем расположено;
- эргономичность платформы (или, как говорят специалисты, юзабилити);
- тонкости художественного оформления — тип и размер шрифтов на разных страницах, картинки, общий бэкграунд.
Многие неопытные заказчики обычно учитывают только последний пункт, хотя первые два играют не менее важную роль. В частности, нужно обязательно продумать стилистику меню. Оно может быть:- горизонтальным;
- вертикальным;
- выкатным;
- раскрывающимся.
Также необходимо позаботиться о всплывающей анимации, которая сегодня считается трендовой. Указанные моменты затрагивают и структурность площадки, и ее эргономичность, и художественную стилистику.Популярные стили оформления сайтов
Дизайн всех современных онлайн-платформ формируется на базе таких компонентов:1. Цветовая гамма — темная, светлая, цветная, разноцветная.
2. Восприятие — яркое, броское или нейтральное оформление.
3. Количество графики — чистый стиль, стандарт, художественный уклон.
4. Размещение контента — минимализм, 2 или 3 колонки, сложный стиль (есть всплывающие тексты и уведомления, внутренние перелинковки).
Также сайт может иметь свою тематику:- ретро — имитация старинных полотен или газет;
- гранж — легкая небрежность в оформлении;
- мультяшность;
- журнальный стиль (большие фото и заголовки, поля с длинными текстами).
Конечно, указанные варианты — это лишь популярные примеры. Стилистика сайта может быть абсолютно любой и ограничиваться только фантазией заказчика или исполнителя.