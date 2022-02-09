Apple ищет специалиста в области серверов и СХД, но не на базе Arm

9 февраля 2022, 9:15

Apple разместила вакансию для «оптимистичного и трудолюбивого инженера», который будет заниматься разработкой, внедрением и валидацией серверов и СХД следующего поколения.

Впрочем, компания явно указывает на x86-оборудование, а не на Arm-решения.

«Мы ищем инженера, подтвердившего свою квалификацию в области тестирования серверов и систем хранения данных на базе Intel и/или AMD», — говорится в объявлении о вакансии. Судя по всему, раз речь идёт о серверном оборудовании Apple «следующего поколения», компания задумала провести глобальное обновление собственных дата-центров вслед за другими гиперскейлерами.



Лидером по капитальным затратам в этой области в ближайшее время, видимо, будет Meta, которая только в прошлом квартале выделила $5,5 млрд на дата-центры, а в 2022 году планирует потратить на них ещё до $34 млрд, в конечном итоге удвоив количество ЦОД. Все эти мощности, как и недавно анонсированный суперкомпьютер, понадобятся для развития метавселенной.



Некоторые другие облачные провайдеры также модернизируют инфраструктуру для поддержки облачных игр и приложений 5G. В свою очередь, Amazon и Google не планируют резко наращивать траты на обновление ЦОД. Последняя даже смогла заработать «лишние» $1,7 млрд за счёт увеличения срока службы имеющихся серверов.



По словам Кевина Крюэлла, главного аналитика Tirias Research, которые приводит The Register, пока сложно определить конкретный стек приложений, для которого будут использоваться серверы Apple следующего поколения. Он допустил возможность сотрудничества Apple с AMD и/или Intel в работе над созданием собственных серверных x86-процессоров, которые потребуют специализированного тестирования.

(С) 3dnews.