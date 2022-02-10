DIGMA обновляет ассортимент smart-часов: Smartline D5, E3 и E4 поступили в прод

10 февраля 2022, 11:15

Совсем недавно открылась продажа трёх новых моделей умных часов бренда DIGMA. Широкий набор возможностей и выверенный актуальный дизайн выгодно сочетаются с относительно невысокими ценами. Сразу же стоит разобрать основные достоинства данных устройств.



Это прекрасный вариант для ценителей оригинального переосмысления классики. Круглый корпус и часовой циферблат остались на месте. Девайс оснащён сенсорным экраном диагональю 1,28 дюйма, IPS-дисплеем с хорошей цветопередачей и ярким вариативным оформлением интерфейса.

Герметичный корпус из алюминия и пластика защищает систему от пыли и влаги. На руке устройство удерживается силиконовым ремешком. Обе части в универсальном чёрном цвете. Гаджет предусматривает целый ряд полезных функций, в том числе шагомер, тонометр, управление камерой и музыкой, отображение прогноза погоды, мониторинг физической активности, уровня кислорода в крови, сна и многое другое. В общем, на тренировке, прогулке или даже в походе D5 может послужить отличным персональным ассистентом. Оставаясь, помимо прочего, просто стильным аксессуаром.



Здесь имеем уже более привычный для современных smart-часов прямоугольный корпус. Соответственно, диагональ дисплея увеличена до 1,4 дюйма. Девайс включает процессор HS6620D и чувствительный экран типа TFT с чётким контрастным изображением. Корпус чёрный, металлопластиковый.

Устройство обладает схожим с D5 функциональным рядом. Особенно выделяется удобным пользовательским интерфейсом дистанционного управления аудио и камерой.



Такой девайс отлично подойдёт как элемент современного стиля и легко привнесёт комфорт и технологичность в ваш ритм жизни.



Устройство является рекордсменом среди подобных гаджетов по размерам дисплея. Диагональ у E4 составляет 1,69 дюйма, что делает его использование куда более эргономичным. Конструктивное решение сохраняется в том же виде, что и у предшествующих моделей. Кроме того, E4 охватывает весь спектр возможностей, представленных у E3 и D5. Отдельно стоит отметить интересные решения в области наглядного показа информации. Данные по физическому состоянию и окружающей обстановке здесь отображаются в очень доступном и визуально приятном виде.

Все перечисленные устройства поддерживают работу с операционными системами IOS 12.0, Android 8.0 и выше. Ёмкость аккумулятора отличается, однако при повседневном ношении ночной зарядки будет вполне достаточно.На каждую модель smart-часов производитель даёт годовую гарантию. В комплекте есть USB-кабель и руководство пользователя.