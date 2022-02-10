lifecell предлагает дарить родным и любимым минуты и гигабайты

10 февраля 2022, 13:15

В канун Дня всех влюбленных оператор lifecell предлагает своим абонентам воспользоваться акцией «Мобильный цёмчик» и сделать приятный сюрприз самым дорогим людям.

Любой индивидуальный абонент lifecell с 10 по 16 февраля может заказать «цёмчик» для своих родных и любимых людей. Мобильные приветствия могут быть следующие:

• 30 ГБ интернета за 30 грн;

• 300 мин. на все номера по Украине за 30 грн.

Срок действия акционных минут и ГБ составляет 7 дней.

Заказать акционные гигабайты или минуты можно себе или другому абоненту на сайте, в приложении «Мой lifecell» или со своего мобильного с помощью комбинации *210#.