В Европе призвали запретить шпионский софт Pegasus

16 февраля 2022, 9:45

Европейский уполномоченный по защите данных (EDPS) заявил о необходимости введения запрета на использование шпионского программного обеспечения Pegasus израильской компании NSO Group в регионе.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.

В ведомстве считают, что использование ПО Pegasus может привести к «беспрецедентному уровню вмешательства, затрагивающему самые интимные аспекты нашей повседневной жизни». «Запрет на разработку и использование шпионского ПО с возможностями Pegasus в Евросоюзе был бы наиболее эффективным вариантом защиты наших основополагающих прав и свобод. В центре обсуждения таких инструментов, как Pegasus, должно быть не только использование технологий, но и то значение, которое мы придаём праву на неприкосновенность частной жизни», — говорится в заявлении EDPS.



Напомним, израильская компания NSO Group, являющаяся разработчиком Pegasus, оказалась под серьёзным давлением после обвинений в продаже своих продуктов правительствам ряда стран. Предполагается, что ПО Pegasus использовалось правительствами некоторых стран для слежки за правозащитниками, политиками и журналистами. Сама же NSO Group не разглашала информацию о своих клиентах, отмечая, что компания не имеет доступа к своему ПО после его продажи государственным клиентам и никоим образом не участвует в обеспечении его работоспособности.

(С) 3dnews