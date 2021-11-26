Израиль сократил список стран, допущенных к покупке кибертехнологий

26 ноября 2021, 14:15

Израиль сократил список стран, которые имеют право покупать его кибертехнологии. Это вызвано опасениями по поводу возможных злоупотреблений зарубежными правительствами — поводом стал инцидент с хакерскими инструментами компании NSO Group.

Как сообщила израильская газета Calcalist, в «чёрный список», среди прочих, попали Мексика, Марокко, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. В целом список стран, допущенных к покупке кибертехнологий, был сокращён со 102 до 37 позиций. Комментируя данную информацию, израильское Министерство обороны заявило, что предпримет «соответствующие шаги» в случае нарушения условий использования, установленных в выдаваемых им экспортных лицензиях. Однако ведомство не подтвердило, что какие-либо лицензии уже были отозваны.



Израиль оказался в сложном положении с июля, когда группа международных организаций сообщила, что инструмент Pegasus от NSO Group использовался для взлома телефонов журналистов, правительственных чиновников и правозащитников в нескольких странах. Инцидент вынудил государство пересмотреть политику киберэкспорта, проводимую Министерством обороны. По версии правозащитной организации Amnesty International, Мексика, Марокко, Саудовская Аравия и ОАЭ были среди стран, где программа Pegasus использовалась для преследований по политическим мотивам.



NSO Group отрицает свою причастность к каким-либо правонарушениям, заявляя, что продаёт свои инструменты только правительствам и правоохранительным органам, а также принимает меры для предотвращения неправомерного использования. Ранее власти США внесли NSO Group в чёрный список торговых субъектов за продажу ПО правительствам, которые использовали его не по назначению. В ответ компания заявила, что разочарована таким решением, поскольку её технологии «поддерживают интересы и политику национальной безопасности США, препятствуя терроризму и преступности». Совсем недавно NSO Group получила судебный иск от Apple.

(С) 3dnews.