На что обратить внимание, принимая квартиру после ремонта?

21 февраля 2022, 12:05

Ремонт жилья — сложная задача, требующая профессионального подхода. Если вам нужен качественный результат, заниматься самостоятельно этим не стоит. Любые ошибки, допущенные в процессе, приведут к дополнительным затратам и проблемам в будущем. Тем более, что существенно сэкономить на ремонте не получится. Наоборот, профессиональный подход гарантирует дополнительную экономию.

Поэтому лучше всего довериться специалистам. Перейдите по ссылке https://nsdgroup.com.ua/remont/, чтобы заказать ремонтные работы под ключ с гарантией качества. Заказывая услугу у профессионалов, можете не переживать, что проект будет сдан в срок. Но даже если вы решили сотрудничать со специалистами, то должны понимать, как принять квартиру после ремонта.

Основные моменты:

Принимать проект необходимо в дневное время, при естественном свете и в убранном от строительного мусора помещении. У вас должна быть возможность осмотреть каждый стык и шов.

Осмотрите полы. Вам нужно убедиться, что покрытие уложено ровно и на нем нет трещин. Также необходимо осмотреть плинтуса на предмет целостности и качества фиксации.

Проверьте электрику. Необходимо убедиться в работоспособности каждой розетки и выключателей, если их замена предусматривалась проектом. Также нужна диагностика осветительных приборов.

Осмотрите сантехнику. Трубы, краны, система смыва, душ — все это требует проверки. Убедитесь в том, что вода уходит быстро и не задерживается в сливе. Если это не так, можно сделать вывод о засорении. Бригада должна исправить такой недостаток.

Проверьте стены. Если бригада клеила обои, на них не допускаются пузыри. Убедитесь в том, что стыки незаметны. Что касается плиточных швов, то они также должны быть ровными и эстетичными.

Детальному осмотру подлежат окна с дверьми. Вся фурнитура должна работать без заеданий, бесшумно. Дверное полотно не касается пола. Окна в закрытом виде полностью герметичны и не пропускают сквозняк с улицы.

Если ремонт предусматривает перепланировку жилья, необходимо учитывать, что контролирующие органы могут это не допустить. Например, вам никогда не разрешат нарушение целостности несущей конструкции. Как минимум, это опасно, поскольку снос такой стены может привести к обрушению дома.

Кроме того, не допускается перепланировка помещений в аварийных объектах. Такие дома входят в группу риска. Не всегда есть возможность объединить зал с кухней. Это обусловлено наличием газовой плиты.