LG Electronics прекращает выпуск солнечных панелей

23 февраля 2022, 9:15

Компания LG Electronics сворачивает производство солнечных элементов питания.

Решение одобрено советом директоров компании с учётом роста стоимости материалов, логистики, усиливающейся конкуренции в данном сегменте и проблем с поставками необходимых для отрасли компонентов.

Хотя производство будет свёрнуто уже летом, LG продолжит поддержку покупателей в будущие годы и по-прежнему обещает сохранение существующих гарантий. Свой опыт в сфере возобновляемой энергетики компания намерена направить в другие сферы, например — в производство систем хранения энергии и управления домашним энергопотреблением.



«Выходя из бизнеса, связанного с солнечными панелями, LG сконцентрируется на продуктах и сервисах, способных оказывать ещё большее влияние. Устойчивость — основной бизнес-принцип в LG Electronics, и мы будем постоянно рассматривать способы, с помощью которых LG сможет раскрывать потенциал, увеличивать свой вклад и поддерживать наше видение лучшей жизни для всех», — заявили в компании.



Изменения в бизнес-стратегии коснутся сотен людей. Например, речь идёт о 160 постоянных сотрудниках и 60 работающих по контракту в американском Хантсвилле, где компания собирает панели с 2018 года. Производство солнечных панелей продолжится здесь до конца второго квартала. В компании намерены попытаться сохранить многих талантливых и преданных сотрудников, найдя им работу в смежных сферах, а остальным будут предоставлены компенсационные пакеты.



LG уже продемонстрировала готовность решительно избавляться от нерентабельных бизнесов — меньше года назад компания полностью прекратила выпуск смартфонов, имевших собственное, довольно многочисленное фан-сообщество.

(С) 3dnews.