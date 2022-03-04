Российские солдаты воруют мобильные телефоны

4 марта 2022, 10:24

Госспецсвязиобращает внимание на то, что у оккупантов в настоящее время нет средств связи, с помощью которых могут осуществлять передачу данных, звонки между собой и в Россию. Поэтому учащаются случаи кражи мобильных телефонов украинцев рашистами.

Эксперты рекомендуют установить пин-код для сим-карты, а также пароль на телефон.

“В случае похищения вашего телефона, необходимо НЕМЕДЛЕННО сообщить об этом вашему мобильному оператору с помощью других средств связи (интернет-поддержака, телефон друга, стационарный аппарат и т.д.). Телефоны с похищенными сим-картами перестанут обслуживаться, тем самым вы обеспечите соблюдение информационной безопасности”, – подчеркивается в сообщении.