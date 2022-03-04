Возможны перебои со связью и доступом в интернет в районах боевых действий

4 марта 2022, 9:26

Мобильные сети в Украине работают в чрезвычайном режиме оперативно-технического управления, сообщает Госспецсвязи.



Мобильная связь и доступ к интернету обеспечены, однако на местности, где продолжаются контрдиверсионные или боевые действия, могут быть перебои со связью и доступом к интернету.



Кроме того, мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell ограничили возможность активации недавно приобретенных мобильных карт. Это сделано для того, чтобы оккупационные войска не могли в ходе своих постоянных мародерств похищать сим-карты и использовать их.