Жителя Краснодара задержали за плевок в плакат с буквой Z

19 марта 2022, 11:15

32-летний местный житель "оскорбил" букву ещё 6 марта. В тот день он проезжал по одной из улиц, заметил соцрекламу и не смог скрыть своего отношения к символу.

Мужчина быстро вышел из машины, плюнул в букву и уехал. Его поступок снял регистратор, установленный на соседнем автомобиле.



Накануне краснодарская полиция нашла Александра. На него составили протокол по новой административной статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ". Мужчину задержали, впереди у него суд — грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.