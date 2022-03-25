25 марта 2022, 17:02

ЕВМЕТСАТ приостановил сотрудничество с Россией

Крупный поставщик метеорологических данных ЕВМЕТСАТ приостановил сотрудничество с Россией



Произошло это на фоне опасений экспертов, что РФ может использовать данные о погоде для планирования биологических или химических атак, пишет Reuters.



ЕВМЕТСАТ стал последним агентством, связанным с погодой, которое ограничило обмен информацией после вторжения РФ в Украину. Ранее по меньшей мере еще три организации в Европе прекратили обмен данными с Россией.

