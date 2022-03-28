Deutsche Telekom свернула разработку софта в РФ

28 марта 2022, 15:15

Германская телекоммуникационная компания Deutsche Telekom объявила, что свернет бизнес по разработке ПО в РФ и, как следствие, прекратит работу в стране.

В РФ у нее расположено подразделение Deutsche Telekom IT Solutions со штатом более 2 000 человек.



Подразделение занимается разработкой ПО для крупных западных заказчиков в секторах телекома, авто и индустрии, а также является центром экспертизы в области Java-разработки и тестирования ПО.



Сотрудники российского центра разработки работали в офисах в Петербурге, Воронеже и Москве.



